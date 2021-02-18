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İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum 18 Şubat 2021 İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından günlük olarak duyuruluyor. Son aylarda tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından üst üste yaşanan kar yağışı İstanbul baraj doluluk oranında artışa neden oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 2021 yüzde kaç? İşte İstanbul barajlarında son durum! 18 Şubat 2021 İSKİ verileri...

İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum 18 Şubat 2021 İSKİ verileri

2021 kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar görünür hale getirdi. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde %48,67'ye yükseltti. İki gündür aralıksız devam eden kar yağışının da önümüzdeki günlerde etkisinin belli olacağı bekleniyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu bir hafta içerisinde yüzde 3,58 artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 61,80 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

18 Şubat itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 56,58
Pabuçdere Yüzde 33,09
Sazlıdere Yüzde 24,59
Büyükçekmece Yüzde 51,08
Alibeyköy Yüzde 54,71
Terkos Yüzde 46,69
Kazandere Yüzde 62,30
Elmalı Yüzde 54,58
Darlık Yüzde 54,77
Istrancalar Yüzde 47,81

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