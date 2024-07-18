Ülkeye giriş yapan Afrika sıcaklarıyla beraber her geçen gün sıcaklıklar artış göstermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşanan yoğun nemli ve sıcak günlerin ardından barajların ne durumda olduğu merak konusu oldu. İşte İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum...