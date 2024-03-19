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        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranı: Tablo yüzleri güldürüyor! 19 Mart 2024 İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranında son durum: İSKİ verileri ile 19 Mart İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranı araştırması yağış uyarılarının ardından yeniden sıklaştı. Yeni haftaya kurak başlayan Megakente çarşamba gününden itibaren yağışlar geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda alarm veren barajlardaki su oranı kritik seviyeleri geride bıraktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, güncel İstanbul baraj doluluk oranlarını kamuoyuna duyurdu. İşte, 19 Mart 2024 Salı İSKİ grafiği ile İstanbul barajları doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:51 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:51
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        İstanbul barajlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Kış mevsimi boyunca yaşanan yağmur ve kar yağışları, barajlardaki su seviyelerini arttırdı. 19 Mart Salı gününe ilişkin güncel verilere göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranında yükseliş gözlemlendi. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 19 Mart Salı günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...

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        19 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 79.01 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 79.25'e yükseldi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,72 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        19 Mart 2024 Salı günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

        Alibey Barajı yüzde 70,49

        Büyükçekmece Barajı yüzde 75,47

        Darlık Barajı yüzde 86,14

        Istrancalar Barajı yüzde 73,26

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        Elmalı Barajı yüzde 89,29

        Ömerli Barajı yüzde 88,59

        Pabuçdere Barajı yüzde 70,95

        Sazlıdere Barajı yüzde 58,51

        Terkos Barajı yüzde 81,17

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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