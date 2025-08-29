İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 29 Ağustos Cuma İSKİ baraj doluluk oranı düştü mü, yükseldi mi?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da özellikle kış aylarında etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşanıyor. Ancak yaz mevsiminde yağışların az olması sebebiyle barajlardaki su seviyesi düşüş yaşıyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 29 Ağustos Cuma İSKİ baraj doluluk oranı verileri
İstanbul baraj doluluk oranı yüzdelik olarak açıklandı. İSKİ'nin en güncel verilerine göre 29 Ağustos 2025 itibarıyla Ömerli, Elmalı, Büyükçekmece, Istrancalar, Darlık, Kazandere ve Pabuçdere, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere gibi başlıca barajların toplam doluluk seviyesi belli oldu. İşte İstanbul barajlarındaki son durum
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 AĞUSTOS 2025
İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ'nin resmi web sitesi üzerinden günlük olarak güncellenen verilerle vatandaşlara sunulurken, 29 Ağustos 2025 tarihli raporda toplam su hacminin kritik eşikte olduğu görülüyor. İSKİ’nin verilerine göre 29 Ağustos İstanbul barajlarındaki toplam doluluk oranı %41.14 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Alibey Barajı % 25,31
Büyükçekmece Barajı % 42,55
Sazlıdere Barajı % 38,61
Istrancalar Barajı % 32,22
Kazandere Barajı % 22,85
Pabuçdere Barajı % 33,26