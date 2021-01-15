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İstanbul baraj doluluk oranları son durum verileri İSKİ tarafından paylaşıldı. Hafta sonunda gerçekleşen yağmur ve bugün yağan kar sayesinde doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi. İşte baraj doluluk oranlarında son durum

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM 2021

İstanbul'da hafta sonundan beri aralıklarla süren yağışlar, baraj doluluk oranını hızlandırdı.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi.

GEÇEN YIL İLE ARASINDA UÇURUM VAR

Baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,85 seviyesindeyken, 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar geriledi.

Barajlardaki doluluk son 6 günde 9 puan artış kaydetti.

KAR YAĞIŞI DA ARTIRACAK

Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar, son yağışlarla bir nebze nefes almış oldu.

Bugün başlayan kar yağışıyla birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da dört gün boyunca aralıkla kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

SON YAĞIŞLAR GÜN GÜN ETKİSİ

Gün gün baraj doluluk oranları:

10 Ocak: Yüzde 19,56

11 Ocak: Yüzde 21,13

12 Ocak: Yüzde 22,10

13 Ocak: Yüzde 24,66

14 Ocak: Yüzde 26,92

15 Ocak: Yüzde 28,03

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

15 Ocak itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %23,17

Pabuçdere: % 15,18

Sazlıdere: %9,24

Büyükçekmece: %28,42

Alibey: %37,70

Terkos: 31,08

Kazandere: %31,92

Elmalı: %30,85

Darlık: % 48,04

Istrancalar: %97,47