Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul bayram namazı saati 6 Haziran 2025: İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saati kaçta, Diyanet İstanbul bayram namaz saati

        İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 İstanbul bayram namazı saati

        Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma sabahı kılınacak bayram namazı ile birlikte başlayacak. Bu özel günde İstanbul'daki milyonlarca vatandaş, bayramın manevi atmosferini camilerde hep birlikte yaşamak üzere erken saatlerde bir araya gelecek. Bayram namazını vaktinde eda etmek isteyenler ise İstanbul'daki namaz saatini araştırıyor. Peki, bu yıl İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı İstanbul Kurban Bayramı namaz vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:44 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü kılınacak bayram namazı ile başlayacak bu nedenle İstanbul'da milyonlarca vatandaş namaz saatine göre camilerde buluşacak. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul Kurban Bayramı namaz saati...

        2

        6 HAZİRAN 2025 İSTANBUL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

        İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat 06.08'de kılınacak.

        İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KURBAN İBADETİNİN İSLAMİYET'TEKİ YERİ NEDİR?

        Diyanet İşleri, "Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?" sorusuna şu yanıtı veriyor;

        Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

        Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"