        Haberler Gündem Güncel İstanbul Boğazı'nda gemi arızası meydana geldi | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası meydana geldi

        Panama bayraklı Zaltron adlı kuru yük gemisi, Galatasaray Adası önlerinde arıza yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılırken, bölgeye römorkör sevk edildi

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 16:43 Güncelleme:
        Boğaz'da gemi arızası
        İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

        Panama bayraklı 'Zaltron' isimli 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye sevk edildi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
