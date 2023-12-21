İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı kim oldu?

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı kim oldu?

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı kim oldu? Adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti. Kararname kapsamında, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına atanan savcının kim olduğu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı kim oldu sorusunun yanıtı...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bu kapsamda İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na kimin atandığı merak konusu oldu. Peki, "Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı kim oldu?" İşte İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı kim oldu sorusu...

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET SAVCISI KİM OLDU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na, daha önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ali Parlar atandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ATAMA AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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