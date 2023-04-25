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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Yalova'da halka hitaben konuşma yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yalova'da düzenlenen mitingte konuştu. İmamoğlu, "Siz zannediyor musunuz biz, Hatay’ı, Maraş’ı, Antep’i, zannediyor musunuz biz Adıyaman’ı düştüğü yerde bırakırız. Sizi alacağız, baş tacı yapacağız. Ayağa kaldıracağız sizi. Çünkü biz devlet yönetmenin gerektirdiği ahlaka ve vicdana sahibiz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu yerde hak, hukuk ve adalet olur. Yolsuzluk olmaz, usulsüzlük olmaz, haksızlık olmaz, adaletsizlik olmaz; hak, hukuk, adalet olur” diye konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Yalova'da halka hitaben konuşma yaptı
HABERTURK.COM

Yalova'da halka hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:


“Çok güzel bir karşılama bu. Çok güzel bir buluşma. Benim Yalovalı hemşerilerim beni karşıladı ya dünyanın en mutlu insanı oldum şu anda. Gelirken denizin ortasında ben bu kalabalığı görseydim yüze yüze gelirdim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
“En ön kısımda durup da beni burada karşılayan hanımefendiler yürekten teşekkür ediyorum sizlere. Çok genç görüyorum burada, ne güzelsiniz gençler.

Bu cennet Yalova bize Atatürk’ün emanetidir. Burası Atatürk’ün sevgisiyle, ilgisiyle gelişip büyümüş, olağanüstü güzel bir şehirdir. Atatürk’ün tek bir ağacın tek bir dalına bile kıyamadığı bir şehirdir Yalova. Bir ağacın dalını kesmemek için koca bir köşkü yürüttüğü şehirdir Yalova. Yalova bizim gözbebeğimiz. Önceden Yalova denildiğinde akıllara turizm gelirdi. Her köşesi cennet gibi.

Ben 80’li yıllarda, belki biraz bilinmez, benim ailemin ilk adım attığı yer Yalova’ydı. Burada yaşadım ben. Bakın akrabalar komşular çıkmaya başladı. Benim babam 80’li yıllarda adımını Yalova Çiftlikköy’de adım attı.

Ama ne yazık ki bu cennet Yalova, bir süre sonra turizm yerine 99’dan sonra depremle anılmaya başlandı. Burada iki önemli acil görevimiz var. Yalova’nın tekrar ve çok değerli bir şekilde tanıtıldığı, dünyanın vitrinine konulduğu, İstanbul’la da paslaşan bir karakterle tekrar turizm şehri yapacağız. İkinci önemli konu İstanbul’la paralel. Beklenen depreme karşı çok güçlü ve hazır bir hale getireceğiz. Depreme dayanıklı bir Yalova olacak. İşte bu işleri biz yaparız. Çünkü nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz göreceksiniz.”

“GENÇLERE SAYGI DUYAN BİR YÖNETİMİZ”

“Millet İttifakı’nın bütün hazırlıkları tamam. Biz bu projeleri 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yapacağız. Biz çok tecrübeli, iş bilen bir yönetimiz. Devleti de şehri de yönetmeyi iyi bilen, vatandaşını gönülden dinleyen bir yönetimiz. Gençlere saygı duyan, gençlerle göz göze gönül gönle konuşan bir yönetimiz.”

“YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞA SAHİBİZ BİZ”

“Aynen Yalova’da olduğu gibi, Kars’ta, Ardahan’da, Uşak'ta olduğu gibi 86 milyon yurttaşının tamamına sevgi saygı besleyen, hepsine yerli ve milli diyen bir anlayışa sahibiz biz. Benim makam masamın arkasındaki tabloyu bilenler var aramızda. Orada vatandaşın, hafifçe yüzüne doğru eğilmiş, gözünün içine bakan bir Atatürk fotoğrafı görürsünüz. Size gönülden söylüyorum, bizim terbiyemiz bize ‘vatandaşın gözünün içine bakarak konuş, onu dinle, onu anla, sakın vatandaşına fırça atma, suratına asıp bakma’ diyor. İşte bu terbiyenin bendeki adı Mustafa Kemal Atatürk terbiyesi.”

“BEN CANIMIZ YANSIN İSTEMİYORUM”

“Bu ülkede deprem vergisi toplandı nereye harcandı belli değil. Her şeyin uçtuğu gittiği gibi bu da uçtu gitti. Ama biz bu şehirlerde hem kentsel dönüşümü amacına uygun olarak yapacağız. Hem de en doğru en hızlı vatandaş için en kolay şekliyle sağlamlaştıracağız. Yalnızca Marmara bölgesinde değil bütün Türkiye’nin depreme dayanıklı hale gelmesi için sonsuz mücadele vereceğiz. Bu ülkede herkes sağlam ve kaliteli yuvalarında yaşasın istiyoruz. Devlete güvenmenin huzuruyla uyansınlar istiyoruz. Bunu ancak Millet İttifakı yapabilir, birlikte yapabiliriz bunu. Ben canımız yansın istemiyorum. Bir depremde daha insanlarımı kaybetmek istemiyorum. Canımız çok yandı. 99 depreminde ders aldık diye düşündük. ‘Biz bu sorunu çözeceğiz’ diye ayağa kalkacağız sandık. 21 yıl bu ülkeyi yönetenler ne yazık ki bu büyük sorunu unuttular. Biz bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. 11 ilde 14 milyona yakın insanımızın canı çok yandı. Ben oraya gittiğimde dedim ki, ‘kıymetli vatandaşlarım sizler bizim canımız ciğerimizsiniz’.

“SİZİ ALACAĞIZ, BAŞ TACI YAPACAĞIZ”

“Siz zannediyor musunuz biz, Hatay’ı, Maraş’ı, Antep’i, zannediyor musunuz biz Adıyaman’ı düştüğü yerde bırakırız. Sizi alacağız, baş tacı yapacağız. Ayağa kaldıracağız sizi. Çünkü biz devlet yönetmenin gerektirdiği ahlaka ve vicdana sahibiz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu yerde hak, hukuk ve adalet olur. Yolsuzluk olmaz, usulsüzlük olmaz, haksızlık olmaz, adaletsizlik olmaz; hak, hukuk, adalet olur".

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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