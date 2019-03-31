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İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler? İstanbul il ve ilçe parti parti başkan adayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçe başkan adayları kimler oldu? 31 Mart 2019 Yerel seçimlerde merak edilen konulardan biri oldu. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerdeki partilerin başkan adayları

Giriş: 31.03.2019 - 12:04 | Güncelleme:

İstanbul’da 31 Mart 2019 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partilerin aday listeleri merak ediliyor. İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, YSK'ya sunularak teslim edilmişti. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve diğer partilerin aday listesi....

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İSTANBUL İLÇE BAŞKAN ADAYLARI

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem


Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: M. Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Nihal Yıldırım

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy


- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu

Adalar: Erdem Gül
Ataşehir: Battal İlgezdi
Avcılar: Turan Hançerli
Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Coşkun Tosun

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: Alper Taş

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Ali Kılıç


Pendik: Mehmet Salih Usta


Sancaktepe: Özgen Nama

Sarıyer: Şükrü Genç

Silivri: Özcan Işıklar
Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Haluk Bozkurt

Şile: Ali Şecaattin Güney

Şişli: Muammer Keskin

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan


- Milliyetçi Hareket Partisi

Beşiktaş: Serkan Topeli

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz

 

- İYİ Parti

Arnavutköy: Muharrem Yaman

Bağcılar: Muhammed Bayram
Bakırköy: Ateş Ünal Erzen

Beykoz: Bilgehan Murat Miniç

Beşiktaş: Affan Keçeci

Fatih: İlay Aksoy

Şile: Rahmi Çakar

Kağıthane: Mehmet Aslan

Kadıköy: Emre Kınay

Esenler: Mustafa Yılmaz

 

- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar
Adalar: Hakan Aktaş
Arnavutköy: Ekrem Önal
Ataşehir: Adem Boz
Avcılar: Mücahit Karlı
Bağcılar: Şakir Şahin
Bahçelievler: Yaşar Avcı
Bakırköy: Adnan Şahin
Başakşehir: Bekir Demirkaya
Bayrampaşa: İsmail Acar
Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen
Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu
Beylikdüzü: Tuncer Koğa
Beyoğlu: Mehmet Yıldız
Büyükçekmece: Caner Bitiş
Çatalca: Serdar Taşar
Çekmeköy: Abdulhalim Meşe
Esenler: Tuğrul Yalçınkaya
Esenyurt: Hasan Kara
Eyüpsultan: İlker Çiftçi
Fatih: İbrahim Bakşiş
Gaziosmanpaşa: Bilal Ay
Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu
Kadıköy: Recep Yılmaz
Kağıthane: Zeynel Keskin
Kartal: Fehim Hava
Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş
Maltepe: Fatih Erbican
Pendik: Mahmut Kılıç
Sancaktepe: Abdulkadir Çelebi

Sarıyer: Davut Tepeyurt
Silivri: Şükrü Yıldırım
Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül

Sultangazi: Hüseyin Aydoğan
Şile: Yunus Emre Köse
Şişli: Muharrem Çam


Tuzla: Resul Kılıç
Ümraniye: Yakup Kasımay
Üsküdar: Yılmaz Bayat
Zeytinburnu: Mikail Kabak

 

- Büyük Birlik Partisi

Arnavutköy: Aytekin Kurt

Avcılar: Selahattin Şavur

Bağcılar: Bülent Şahin
Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu
Başakşehir: Uğur Bay
Bayrampaşa: Mehmet Ceylan
Beşiktaş: Hasan Keskin
Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu
Büyükçekmece: Halil Eker
Beykoz: Abdullah Demiray

Esenyurt: Yusuf İvgen
Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol
Güngören: Mustafa Duman
Kadıköy: Kadir Turan
Kağıthane: Yusuf Karademir
Küçükçekmece: Hüseyin Doğan

Sarıyer: Hüseyin Koç
Silivri: Ramiz Aksu
Sultanbeyli: Hamdi Yıldız
Sultangazi: Yakup Yılmaz
Şişli: M. Umut Dövletoğulları
Tuzla: Sedef Arzu Ur Şahin

Ümraniye: Bülent Taş

 

- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın
Adalar: Coşkun Özden
Arnavutköy: Serdal Delikkaya
Ataşehir: Levent Limon
Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli


Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir
Bahçelievler: Sema Men
Bakırköy: Ali Fatinoğlu
Başakşehir: Adile Aslan


Bayrampaşa: Ersin Bilen


Beşiktaş: Erol Özberk
Beykoz: İbrahim Uysal
Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı
Beyoğlu: Hüseyin Özhan
Büyükçekmece: Ümit Şahbaz
Çatalca: Arslan Erdoğmuş
Çekmeköy: Ayşenur Altan
Esenler: İshak Koç
Esenyurt: İpek Süt
Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar
Fatih: Uluğbek Hekimoğlu
Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban
Güngören: Nazım Özdemir
Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli
Kağıthane: Ekrem Şit
Kartal: Ata Can Bektaş
Küçükçekmece: Birkan Duran
Maltepe: Özcan Kaya
Pendik: Murtaza Sasa
Sancaktepe: Seyfi Ergül
Sarıyer: Hümeyra Gürsoy
Silivri: Selami Değirmenci
Sultanbeyli: Adem Baş
Sultangazi: Tarık Ersoy
Şile: Ümit Yaşar Kaya
Şişli: Mustafa Sarıgül
Tuzla: Akın Tekdal
Ümraniye: Nesim Pakır
Üsküdar: Güven Hokna

Zeytinburnu: Derya Mutlu


- Vatan Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa İlker Yücel

Adalar: Orhan Şenoğlu

Arnavutköy: İsmet Çeşmeli
Ataşehir: Etem Kırca
Bağcılar: İlker Işık
Bahçelievler: Cem Doğan
Başakşehir: Tülin Saner
Bayrampaşa: Teoman Alili
Beşiktaş: Ahmet Göktaş
Beykoz: Esra Ispalarlı
Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu
Beyoğlu: İzzettin Özgibar
Büyükçekmece: Hasan Baydemir
Çatalca: Ergün Aslan
Çekmeköy: Barış Erdem
Esenler: Oktay Şahin
Esenyurt: Zeki Aksoy

Eyüpsultan: Hümeyra Ayten

Fatih: Süleyman Doğan

Gaziosmanpaşa: Emin Algül

Güngören: Eylem Aşamdır
Kadıköy: Osman Erbil

Kağıthane: Hasan Mert

Kartal: Perihan Tekin


Küçükçekmece: Selçuk Tut

Maltepe: Ufuk Özgen

Pendik: Mehmet Akkaya

Sancaktepe: Hüseyin Palancı

Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız

Silivri: İlker Dağlıoğlu

Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz

Sultangazi: Deniz Çakmak

Şile: Mehmet Ödemiş

Şişli: Kadri Bülent Önal

Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş

Ümraniye: Uğur Çetinkaya

Üsküdar: Ali Serdar Bolat

Zeytinburnu: Oktay Ekmen


- Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil

Adalar: Taner Önel
Arnavutköy: Recayi Özcan
Ataşehir: Rahmi Şen
Avcılar: Burak Tilev
Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu
Bağcılar: Aziz Karaca
Bahçelievler: Murat Gülen
Bakırköy: Hakan Rona
Başakşehir: Orhan Doğan
Bayrampaşa: Mithat Kandemir

Beykoz: İrfan Şahin
Beylikdüzü: Mehmet Aksoy
Beyoğlu: Cem Kayalı
Büyükçekmece: Ayhan Öksüz
Çatalca: Şevket Kırca

Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek
Esenler: Hacı Çınar
Esenyurt: Ekrem Yıldız
Eyüpsultan: Birol Civelek
Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu
Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz
Güngören: Abdülkadir İnan
Kadıköy: Nuh Naci Akay
Kağıthane: İsmail Sağır
Kartal: Ali Dicel
Küçükçekmece: Kerim Aktacir
Maltepe: Murat Efir
Pendik: Seçkin Karataş
Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar
Sarıyer Altan Kalemci
Silivri: Harun Özbiliş
Sultanbeyli: Mustafa Özkan
Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin
Şile: Nurettin Tığlı
Şişli: Gökhan Avcı
Tuzla: Yücel Atalar
Ümraniye: Fatih Şenocak
Üsküdar: Hüseyin Turhan
Zeytinburnu: Emir Toraman

 

- Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu

Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal

Ataşehir: Fide Lale Durak Yılmaz

Bağcılar: Ekrem Çağlar

Bakırköy: Orhan Gökdemir

Beşiktaş: Erkan Pelit

Beykoz: Mehmet Murat Dilek

Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay

Büyükçekmece: Övünç Ballı

Çekmeköy: Atacan May

Esenler: Atakan Boyoğlu

Fatih: Yaşar Çelik

Güngören: Fatma Akın

Kağıthane: Selen Kartay

Kartal: Selahattin Kural

Maltepe: Zeynep Yıldız Koç Savaş

Sancaktepe: Atilla Özdemir

Sultanbeyli: Hasan Güney

Şişli: Nevzat Evrim Önal

 

- Bağımsız adaylar

Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 bağımsız aday da yarışacak.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak bağımsız adaylar şunlar:

Özge Akman

Dursunali Bacıoğlu

Vedat Öztürk

Hüseyin Karabulut

Ahmet Çördük

Muhammet Ali Canca

Mehmet Yıldız

Güldes Önkoyun

Hasan Atasoy Torun

Mehmet Ali Aydoğmuş

Lütfü Yılmaz

Seçkin İlker

Halef Alp

Özkan Mustafa Küçükural

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu

Hazer Oruç Kaya

Burhan Erol

Doğan Duman

Aysel Tekerek

Ali Rıza Kansız

Abdulcelil Gülap

Oruç Karacık

Mehmet Celal Baykara

Burak Kadıoğlu

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