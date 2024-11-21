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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğitim desteği sonuçları açıklandı mı? İBB Sen Oku Diye 3 bin TL destek başvuru sonuç tarihi

        İBB'nin 3 bin TL'lik eğitim desteği başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere 'Sen Oku Diye' projesi kapsamında yılda bir kere mahsus olmak üzere 3 bin TL ödeme yapıyor. 100 bin öğrenciye verilmesi planlanan ödeme için başvurular 11 Ekim'de tamamlanmıştı. Peki, İBB eğitim desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:29
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteği başvuruları tamamlandı ve sonuçlar için gözler belediyeye döndü. Proje kapsamında 100 bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenciye yılda bir kez olmak üzere 3 bin TL ödeme yapılacak. Peki, İBB 3 bin TL'lik eğitim desteği sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

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        İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

        Toplamda 100 bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL ödeme yapılacak.

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        İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        İBB henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Sonuçlar açıklandığında İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

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