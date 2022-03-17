İstanbul Caz Festivali programı açıklandı



29. İstanbul Caz Festivali’nin programı 16 Mart Çarşamba akşamı Salon İKSV’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer konuşmacı olarak katıldı.

Elif Güvenen, Yeşim Gürer Oymak, Harun İzer, Recap Baştuğ, Işıl Eviloğlu Akdemir, Görgün Taner

Bugüne kadar Caz Festivali aracılığıyla Türkiye ve yurtdışından çok sayıda önemli ismi müzikseverlerde buluşturduklarını belirten İKSV Genel Müdürü Taner, "29. İstanbul Caz Festivali’nin de her zamanki gibi yaratıcılığı tetikleyen, merakı cezbeden, düşünce ufkumuzu genişleten bir festival olacağını ümit ediyorum” dedi. Ayrıca festival destekçilerine ve özellikle festivale desteğinin 25. yılını kutlayan Garanti BBVA ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkürlerini ileterek 50 yıldır birlikte olmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Hayati Kafe

29. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü caz sanatçısı Hayati Kafe’ye veriliyor. Müzik yaşamına ilk adımlarını büyük tutkusu olan akordeon ve piyano çalarak atan Hayati Kafe, 1960 yılında Nejat Cendeli Orkestrası’nda vokalist oldu aynı zamanda İstanbul Radyosu’nda caz programları yaptı. 1961’de plağa doldurduğu ilk şarkısı “Segretamente” ile Türkiye’de “top ten” listesine giren Kafe, 1962’de İsmet Sıral Orkestrası ile 3 aylığına gittiği İsveç turnesinde gördükleri ilgi üzerine orada yaşama kararı alarak 2 yıl içerisinde İsveç’te tanınmış bir saksofon ve caz müzisyeni olan Carl-Henrik Norin Orkestrası’nda vokalist oldu. Halen İsveçli piyano yıldızlarından Monica Dominique ve Jan Lundgren eşliğinde konserler veriyor ve Stockholm’de yaşıyor.

FFESTİVALİN YLDIZLARI

Dianne Reeves

Cazın efsane sesi İstanbul’da

Dianne Reeves

Sadece caz değil müzik tarihinin de tartışmasız en büyük vokallerinden biri olan 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, virtüözitesi ve sanatındaki eşsiz varlığını sahneye en iyi yansıtan seslerden biri. 2015’te En İyi Caz Vokal Performansı Grammy’sini kazanan Reeves’in sesi, 5 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yankılanacak.

Melody Gardot

İstanbul’un en iyi tanıdığı pop-caz vokali



Melody Gardot

Cazdan aldığı ilhamı etkilendiği farklı türlerle birleştiren ve kendi müziğini ortaya koyan Melody Gardot, 7 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnedeki eşsiz imzasıyla festival seyircisini etkisi altına alacak.

John McLaughlin & The 4th Dimension

Gerçek bir dünya müzisyeniyle İKSV’nin 50. yılı şerefine

John McLaughlin

Dünyanın çeşitli coğrafyalarına yayılmış bir müzik kültürünün öndegelen temsilcisi olan John McLaughlin, caz füzyondan metale kadar geniş bir yelpazede gitaristlere ilham kaynağı olmuş biri.İstanbul Caz Festivali’nin ilk yıllarında verdiği efsanevi konserler ile de hatırlanan McLaughlin, vakfın 50. Yılında 29 Haziran Çarşamba günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yeniden festival sahnesine konuk oluyor.



Enrico Pieranunzi Trio

Modern caza yenilikçi bir nefes

Enrico Pieranunzi Trio

Dinleyeni büyüleyen müziğindeki sade fakat zengin yorum sayesinde günümüz cazına yeni bir soluk getiren Pieranunzi, piyanonun tuşlarıyla adeta nazik bir dans gerçekleştiriyor. Usta piyanist besteci, Enrico Pieranunzi Trio olarak 27 Haziran Pazartesi akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın muhteşem atmosferinde caz severlerin keyfini daha da katlayacak.

Teoman’ın KOYU ANTOLOJİ’si

21 yıllık kariyerden damıtılan müzikal hikâyeler





Kalben “Eski Dünyanın Yangını” // Boom Pam & Kutiman

Farklı türlerin iç içe geçeceği coşkulu bir gece

Kalben

Boom Pam & Kutiman





Yom “Celebration”

Keşfetmeye âşık bir klarnet üstadı

Yom

Müziğin dünyaya yayılmış bir ruh olduğuna inanan Yom, farklı müzikleri keşfedip hissettiği coğrafyalara notalarında nefes vermeyi ve insan ruhuna dokunabilmeyi amaçlayan bir klarnet virtüözü. Yom, 7 Temmuz Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda farklı dünyalara kapılar açıp, müzikseverleri zihnin ve ruhun müzikle beraber yaptığı yolculuğa çıkaracak.

+1’li Gece Gezmesi Konserleri Kadıköy’e geri dönüyor

Bir gece, beş mekân, Ayyuka, Hey! Douglas, Noiserv, Yin Yin ve çok daha fazlası…

Kadıköy Sineması



Anadolu yakasının nabzını tutan mekânlarda izleyeceğimiz gruplardan ilki, 1970’lerin saykodelik ruhunu günümüze yansıtan, Erkin Koray’dan Dick Dale’e kadar geniş bir kaynaktan ilham alan Ayyuka. Türkçe hip-hop’ın efsane gruplarından Mode XL ile Ankara sound’unun yaratıcılarından VeYasin’in heyecan verici elektronik projesi Hey! Douglas da aynı gece enerjimizi yükseltecek.

Ayyuka

Güney Doğu Asya’nın 60’lı ve 70’li yıllarının müziklerinden etkilenirken disko, funk öğelerini elektronik bir dünyada buluşturan Hollandalı Yin Yin ise hem solo olarak hem de Ayyuka sahnesinde karşımızda olacak. +1’li Gece Gezmesi etkinliğinin bir diğer önemli ismi ise dingin ve hipnotize edici besteleriyle Yann Tiersen, Radiohead, Sigur Rós gibi isimlere yakın duran, Portekizli müzisyen David Santos’un dahiyane projesi Noiserv.



İstanbul Caz Festivali ve Nardis’ten festivale özel bir etkinlik

Nardis Jazz Kulübü 20. Yıl Kutlaması: Nardis Yıldızları ve Roberta Gambarini

Roberta Gambarini



2002’de açıldığı ilk günden itibaren şehrin caz duraklarından biri olan Nardis Jazz Club, bu sene 20.yılını kutluyor. Yıllar içinde Dianne Reeves, Benny Golson, Dee Dee Bridgewater, Roy Hargrove, Ron Carter gibi birçok dünya caz yıldızını ağırlayan ve sahnesinde ağırlıklı olarak yerli müzisyenlere fırsat tanıyan köklü kulüp, 20. yılını İstanbul Caz Festivali kapsamında çok özel bir konserle kutluyor.



İKSV Alt Kat ve İstanbul Caz Festivali’nden “Çocukça Bir Gün”

3 Temmuz Pazar, 15.00-18.00, Feriye

Festivalin çocuklarla buluşma noktası olan “Çocukça Bir Gün”, bu yıl İKSV Alt Kat’ın işbirliğiyle dördüncü kez gerçekleştiriliyor. Klarnet sanatçısı Oran Etkin’in “Uzak Diyarlardan Yakın Arkadaşlar” başlıklı konserinde, dünyayı gezerken farklı enstrümanlarla tanışarak yeni dostluklar kuran Clara Net’in (Oran Etkin’in klarneti) hikâyesi anlatılıyor.

Müziğin evrensel dili aracılığıyla birbiriyle konuşan enstrümanlar, genç izleyicileri farklı kültürlere merak ve anlayışla yaklaşmaya davet eden bir pencere açıyor. Bu neşeli ve bol maceralı müzikal performansta Oran Etkin’e Türkiye’den sürpriz konuk sanatçılar enstrümanlarıyla eşlik edecek. Oran Etkin ve arkadaşlarından hemen önce, yedi yaşındaki piyanist İpek Nisa Göker, solo performansıyla izleyicilerle buluşacak.

Festivalin ücretsiz konserleriyle caz bütün şehre yayılıyor

Parklarda Caz



Botticelli Baby

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yaştan takipçisini İstanbul’un çeşitli parklarına davet edecek. Festival boyunca beş güne yayılarak İstanbul’un beş farklı parkında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerde yerli sahneden isimlerle Genç Caz+ gruplarının performanslarının yanı sıra dünyanın farklı şehirlerinden ve kültürlerinden sanatçıları bir araya getiren Botticelli Baby ile New Orleans’ın zengin müzik mirasını İstanbul’a taşıyacak Tuba Skinny sahnede olacak.

25 Haziran Cumartesi, Sanatçılar Parkı, Beşiktaş

25 Haziran Pazar, Beylikdüzü Yaşam Vadisi

4 Temmuz Pazartesi, Habitat Parkı, Şişli

5 Temmuz Salı, Göztepe Özgürlük Parkı, Kadıköy

6 Temmuz Çarşamba, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro

Genç Caz+



İstanbul Caz Festivali’nin Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla başlattığı Genç Caz+ konserleri bu yıl 20. kez gerçekleştirilecek.

İlk defa geçen sene Mehmet Uluğ Fonu’nun desteği ve Sony Music Türkiye işbirliğiyle hayat geçirilen Genç Caz+ Albümü bu sene de devam ediyor. Genç Caz+ konserlerine seçilecek toplulukların birer özgün eseri, alanında uzman prodüktör ve mentorların gözetiminde profesyonel stüdyo ortamında kayda alınacak ve dijital platformlarda yayınlanacak bu albümde yer alacak. Kayıtlar, mix ve mastering aşamaları da dahil olmak üzere Babajim İstanbul Stüdyoları’nda gerçekleştirilecek. 2013 yılında aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu desteği ile albüm projesinin gerçekleşmesinin yanı sıra, genç, yetenekli, umut vadeden müzisyenlerin yaratıcılık ve kariyer gelişimleri desteklenecek ve Türkiye’den dünyaya seslerini duyurmaları sağlanacak.Bu sene Genç Caz+ Seçici Kurulu’nda müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Kalben, müzisyen Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, Pozitif ve Babylon’un kurucularından Ahmet Uluğ ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.Genç Caz+ için son başvuru tarihi 2 Mayıs Pazartesi. Ayrıntılı bilgi için: caz.iksv.org

Festival afişi

Festivalden anlık gelişmeler sosyal medyada

Ercüment Orkut

İstanbul Caz Festivali ile ilgili tüm gelişmeler, sanatçıların tanıtım videoları ve etkinliklerle ilgili anlık duyurular sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir. facebook.com/istanbulcazfestivalitwitter.com/istanbulcazfestinstagram.com/istanbulcazfestivaliyoutube.com/iksvistanbulplay.spotify.com/user/istanbulkultursanatvakfi#istanbulcazfestivali#iksvseveseve