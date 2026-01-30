İstanbul Caz Festivali’ne yıldız yağacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda, 30 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 33. İstanbul Caz Festivali’nin ilk sürprizleri belli oldu. Festival ilk üç gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda üç büyük ismi ağırlayacak.

Harun İzer-İstanbul Caz Festivali Direktörü

Festival açılışını 30 Haziran Salı akşamı Marcus Miller ile yapacak. Miller, doğumunun 100. yılında ustası Miles Davis’i anmak için Bill Evans, Mike Stern, Mino Cinelu ve Russell Gunn’ın da yer aldığı WE WANT MILES! projesiyle sahnede olacak.

1 Temmuz Çarşamba akşamı, ‘Can I Call You Rose?’, ‘Will I See You Again?’ gibi parçalarıyla tanınan, soul müziğin yükselen yıldızı Thee Sacred Souls ilk Türkiye konserinde festival izleyicisiyle buluşacak.

2 Temmuz Perşembe akşamı ise Led Zeppelin’in söz ve ses hazinesi Robert Plant, tüm dünyada olağanüstü ses getiren yeni grubu Saving Grace ve Suzi Dian ile 33. İstanbul Caz Festivali sahnesinde olacak.

İstanbul Caz Festivali programının tamamı önümüzdeki aylarda açıklanacak.

REKLAM Festivalin ilk üç konseri için avantajlı dönem biletleri, 5 Şubat Perşembe günü Passo’da genel satışa açılacak. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı desteğiyle festivalde öğrenciler için sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet 50 TL üzerinden satışa sunulacak. Marcus Miller, Miles Davis’in 100. yaşında efsane kadroyu yeniden bir araya getiriyor Festival Açılış Konseri: Marcus Miller presents WE WANT MILES! The Reunion Tour 2026 30 Haziran Salı, 21.30 Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Marcus Miller, doğumunun 100. yılında ustası Miles Davis’i anmak ve onun müzikal mirasını kutlamak için WE WANT MILES! projesiyle ekibi bir dünya turnesinde yeniden bir araya getiriyor ve ilham kaynaklarından İstanbul’u da duraklarına ekliyor. Tıpkı eski günlerdeki gibi saksofonda Bill Evans, gitarda Mike Stern, perküsyonda Mino Cinelu ve elbette basta Marcus Miller, Miles Davis’in We Want Miles albümünün yanı sıra ustanın son dönemine uzanan repertuvarından bir seçkiyle sahnede olacak. Bu efsane kadroya davulda Anwar Marshall, klavyede Brett Williams ve trompette çağdaş Miles Davis yorumlarıyla alkış alan başarılı caz müzisyeni Russell Gunn eşlik edecek. 33. İstanbul Caz Festivali’nin açılışını yapacak konserde Marcus Miller, cazın geleceğini okuyan “kâhin” Miles Davis’in bugün çalmaktan zevk alabileceği alanları keşfetmeye kararlı.

REKLAM Soul müziğin yükselişteki yıldızı Thee Sacred Souls ilk kez İstanbul’da Thee Sacred Souls 1 Temmuz Çarşamba, 20.00 Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Thee Sacred Souls’un alameti farikaları analog kayıt, 60’ların soul ruhu, yavaş tempo, eşlikçi Latin ritimleri, biraz Los Ángeles Negros tadı, biraz 70’lerin İspanyol soul rüzgârı, bazen de 1930’lardan kalma Delta blues… San Diego çıkışlı Thee Sacred Souls, R&B ve soul geleneğini ruha dokunan sözleri ve kendine has dokunuşlarıyla günümüze taşıyarak 1960 ve 70’lerin müziğini genç kuşağa sevdiriyor. Grup, basçı Alex Garcia ve davulcu Sal Samano’nun birlikte doğaçlama çalarken vokaliyle eşlik etmesi için Josh Lane’e Instagram’dan mesaj atmasıyla filizlendi; ilk buluşmalarında Lane, ikilinin müziğini dinlerken “Can I Call You Rose?”u doğaçlama söyledi. Sadece ikinci kez birlikte sahneye çıktıklarında, onları izlemeye gelen, Daptone Records’ın sahibi Gabe Roth’tan stüdyoda kayıt teklifi aldılar. 2020’de “Can I Call You Rose?”un bir tekliye dönüşmesinin ardından, Eric Burton’ın Rolling Stone için 2020’nin şarkısı seçtiği “Give Us Justice” geldi. 2021, milyonlarca kez dinlenen “Will I See You Again?”in; 2022 ise grupla aynı adı taşıyan ilk albümlerinin yılı oldu. Müzik dünyasında “olgunlaşmış” bir ilk albüm yayımlamak, ikincisi için grup üzerinde baskı yaratsa da Got a Story to Tell ile çıtayı yükseltmeyi başardılar. Geçen yedi yılda yoğun tempolu turnelere çıktılar, Coachella’yı salladılar, Stevie Wonder ile aynı sahneyi paylaştılar ve ünlü hayranları arasına Beyoncé’yi eklediler. 2025 yazını “We Don’t Have To Be Alone” teklisiyle resmen başlatan da onlardı. Thee Sacred Souls Türkiye’deki ilk konseri ile 1 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak.