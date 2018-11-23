İstanbul Cuma namazı saati, İstanbul il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 23 Kasım İstanbul Cuma namazı saati kaçta? İşte, İstanbul Cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 23 KASIM

İstanbul Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını İstanbul'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından İstanbul Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 23 Kasım İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen İstanbul Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İstanbul Cuma namazı saati: 12:56

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 23 Kasım 2018 Cuma 06:24 07:53 12:56 15:25 17:47 19:11 24 Kasım 2018 Cumartesi 06:25 07:55 12:57 15:24 17:47 19:11 25 Kasım 2018 Pazar 06:26 07:56 12:57 15:24 17:46 19:11 26 Kasım 2018 Pazartesi 06:27 07:57 12:57 15:23 17:46 19:10 27 Kasım 2018 Salı 06:28 07:58 12:58 15:23 17:45 19:10 28 Kasım 2018 Çarşamba 06:29 07:59 12:58 15:23 17:45 19:10 29 Kasım 2018 Perşembe 06:30 08:00 12:58 15:23 17:44 19:09

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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