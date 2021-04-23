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İstanbul cuma saati 23 Nisan Diyanet: İstanbul Cuma namazı saat kaçta?

İstanbul cuma saati 23 Nisan yani bugün İstanbul'da cuma namazını kılacaklar tarafından araştırılıyor. Başta Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri olmak üzere İstanbul'daki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Peki, İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 23 Nisan İstanbul cuma saati...

İstanbul cuma saati 23 Nisan Diyanet: İstanbul Cuma namazı saat kaçta?

İstanbul cuma namazı saat kaçta? Bu hafta cuma namazını kılmak için Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitlerde cuma namazını edecek İstanbullular bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vakit namazı saatleri haftalık olarak yayınlanıyor. Öte yandan yıl başında yayınlanan takvimlerde de namaz saatleri günbegün kamuoyuyla paylaşılıyor. Bilindiği üzere cuma namazı cemaat halinde cami ve mescitlerde öğle vaktinin girmesiyle birlikte eda ediliyor. Peki, İstanbul öğle ezanı bugün saat kaçta okunacak? Yani 23 Nisan İstanbul Cuma namazı saati kaç? İşte İstanbul cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 23 NİSAN

İstanbul cuma namazı 23 Nisan yani bugün saat 13.07'de öğle vaktinin girmesiyle birlikte eda edilecek.

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
23 Nisan 2021 Cuma04:3106:0613:0716:5419:5921:27
24 Nisan 2021 Cumartesi04:2906:0513:0716:5520:0021:29
25 Nisan 2021 Pazar04:2806:0313:0716:5520:0121:30
26 Nisan 2021 Pazartesi04:2606:0213:0716:5520:0221:32
27 Nisan 2021 Salı04:2406:0113:0716:5620:0321:33
28 Nisan 2021 Çarşamba04:2205:5913:0716:5620:0421:35
29 Nisan 2021 Perşembe04:2005:5813:0616:5620:0521:36


Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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