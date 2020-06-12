İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Bu hafta da sadece İstanbul Valiliği'nin duyurduğu camilerde Cuma namazı kılınabilecek. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İstanbul'da kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 12 HAZİRAN 2020 CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 13.09'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 12 Haziran 2020 Cuma 03:25 05:24 13:09 17:09 20:44 22:34 13 Haziran 2020 Cumartesi 03:24 05:24 13:09 17:09 20:44 22:35 14 Haziran 2020 Pazar 03:24 05:24 13:09 17:09 20:45 22:35 15 Haziran 2020 Pazartesi 03:24 05:24 13:10 17:09 20:45 22:36 16 Haziran 2020 Salı 03:24 05:24 13:10 17:10 20:45 22:36 17 Haziran 2020 Çarşamba 03:24 05:24 13:10 17:10 20:46 22:37 18 Haziran 2020 Perşembe 03:24 05:25 13:10 17:10 20:46 22:37

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İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR



Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.