Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! 27 Ocak 2026 Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta kesilecek?

        23 ilçe etkilenecek! 27 Ocak Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde 23 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Planlamaya göre, kesintiler 23 ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. Elektrik verilemeyecek bölgeler BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 27 Ocak Salı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 01:48 Güncelleme: 27.01.2026 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), İstanbul genelinde 27 Ocak Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 ilçede elektrik belirli saat aralığında kesilecek. Planlı kesintiler, altyapı iyileştirme çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

        2

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        İşte 27 Ocak Salı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Başakşehir

        Bayrampaşa

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenler

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        Zeytinburnu

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        42
        43
        44
        45
        46
        47
        48
        49
        50
        51
        52
        53
        54
        55
        56
        57
        58
        59
        60
        61
        62
        63