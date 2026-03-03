Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi! 3 Mart Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi! 3 Mart Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta gelecek?" İşte 3 Mart 2026 Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

        Giriş: 03.03.2026 - 01:46
        İstanbul’da 3 Mart Salı günü 24 ilçede 8 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde elektriklerin ne zaman kesileceğini ve elektriklerin geleceği saati açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar, arıza sorgulama ekranları üzerinden kent sakinleri ile paylaştı. İşte detaylar...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Mart Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Başakşehir

        Bayrampaşa

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        Zeytinburnu

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

