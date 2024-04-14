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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 24 saat sürecek bazı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı - Güncel haberler

        İstanbul'da 24 saat sürecek bazı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı

        İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan ve 24 saat sürecek bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 06:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 06:29
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        İstanbul'da trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı
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        İçişleri Bakanlığı kararıyla, Ramazan Bayramı tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların İstanbul'a dönüşleri sırasında trafiğin olumsuz etkilenmemesi ve trafikteki yoğunluğu engellemek amacıyla, Pazar günü sabah saat 05.00 itibarıyla; kamyon, TIR, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların kente girişleri yasaklandı.

        Öte yandan, bu uygulamanın, 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'a kadar süreceği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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