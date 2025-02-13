İstanbul'da 3,1 milyon kişi daha raylı sistem ağına ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı TBM-2 Işık Görme Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, sabah Çamlıca Kulesi’nde hizmete başlayan, Dijital Yeni Nesil Radyo yayıncılığıyla İstanbul’da yaşayan yaklaşık 16 milyon vatandaşla 448 yeni radyo frekansı müjdesini paylaştıklarını anımsattı.

Uraloğlu, şimdi de Halkalı, Ispartakule, Esenyurt ve Bahçeşehir semtlerinde ikamet eden vatandaşları doğrudan ilgilendiren Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı üzerindeki TBM-2 Tüneli’nin ışık görme törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kasım 2024’te söz konusu hat üzerindeki TBM-1 Tünelinin kazı çalışmalarını tamamladıklarını anımsatan Uraloğlu, “Törende en kısa sürede TBM-2 Tünelindeki kazı çalışmalarını da bitireceğimizi söylemiştik. Sözümüzü tuttuk ve 3 ay içerisinde kazı çalışmalarımızı tamamlayarak hattımız üzerinde TBM ile yapılacak tüm çalışmaları sonlandırmış olduk.” diye konuştu.

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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ile Kapasite 4 Kat Artacak

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8.4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluştuğunun altını çizerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm etapların tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz. Hattımız tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.”

TBM-2 Tüneli’nin Kazı Çalışmaları Tamamlandı

Halkalı-Ispartakule etabında; 6,4 kilometre çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet aç-kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dâhil 8.4 kilometre uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, “Projemiz kapsamında giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladık. Çıkış portal yapısında kazı çalışmalarında sona yaklaştık. Bugün itibariyle de TBM makinalarıyla kazıları yapılan 6.4 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünelimizden arkamda gördüğünüz TBM-2 Tüneli’ndeki kazı çalışmalarımızı tamamlayıp ışık görme aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

REKLAM Etap Genelinde Yüzde 79 İlerleme Sağlandı TBM-1 tünelindeki kazı çalışmalarını bitirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, “Şimdi TBM-2 tünelimizdeki çalışmaları da bitirdik ve TBM kazılarını tamamlamış olduk. Halkalı-Ispartakule etabımız genelinde ise yüzde 79 ilerleme sağladık ve çalışmalarımızı bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı’na entegre edeceğiz.” dedi. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı’nın ulusal demiryolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray’ın devamı olarak Halkalı’dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacağını anlatan Bakan Uraloğlu, “Açtığımız tüneller ile Halkalı’dan Ispartakule’ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu ayrıca, yapım çalışmaları süren Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının da tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile; Halkalı ile Gayrettepe İstasyonları arasında seyahat eden yolcuların seyahatlerini 57 dakikada tamamlayabileceğini vurguladı. REKLAM Ispartakule’nin devamında Çerkezköy’e kadar uzanan 67 kilometre uzunluğundaki güzergahtaki çalışmalara da Çerkezköy tarafından başladıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Önümüzdeki dönemlerde Ispartakule’den devam eden kısmında Bahçeşehir, Çatalca İstasyonlarını da inşa ederek Çerkezköy’e ulaşacağız. Projenin en uzun ve ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullanıyoruz.” dedi. 3 Ekolojik Köprü İnşa Edildi Hattın yapımı kapsamında kazı çalışmalarını bitirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, dolgu çalışmalarında yüzde 99 ilerleme kaydettiklerini aktararak “Toplam bin 83 metre uzunluğundaki 2 adet viyadüğün inşasını tamamladık. 8 adet aç kapa tünelinin 7’sini, 30 demiryolu köprüsünün ise 28’sini bitirdik. 52 alt geçidin tamamını inşa ettik. 62 üst geçitten 57’sini tamamladık. Ayrıca burada 3 ekolojik köprü de inşa ederek doğal hayatın bütünlüğünün ve çeşitliliğinin korunmasına da katkı sağladık. Yine, bu proje kapsamında; Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasını da inşa ediyoruz.” açıklamasında bulundu.