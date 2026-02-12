Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu: 13 Şubat 2026 Cuma İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi! İstanbul'da lektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklama kapsamında, 13 Şubat Cuma günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 13 Şubat Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 23:39 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 13 Şubat Cuma günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklet temizlik aracına çarptı: 2 ölü
        Motosiklet temizlik aracına çarptı: 2 ölü
        "Putin bizi sahada yenemez"
        "Putin bizi sahada yenemez"
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!