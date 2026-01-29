Habertürk
        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

        İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde, yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:45 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:45
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
        Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar güçlükle ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadarki kesimde de trafik yoğunluğu görülüyor.

        Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafikte araçlar ağır seyrediyor.

        Basın Ekspres Caddesi'nde, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri, İstoç çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

        Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

        D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde Anadolu yönünde başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir’e kadar uzanıyor.

        Aynı yolda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk dikkati çekiyor.

        Akşam saatlerinde metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Türkiye'nin en uzun nehri dondu: Üzerinde eskimo usülü balık avladılar

        Sivas'ta bir vatandaş, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve buz tutan Kızılırmak'ta balık avladı. Eskimo usulü buzu kıran ve balık avlayan vatandaş, en lezzetli balıkların bu dönemde olduğunu söyledi.(İHA)

