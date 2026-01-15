Habertürk
        İstanbul'da, haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:58
        Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu ise Kavacık mevkisinden başlıyor.

        Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı.

        Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 ölçüldü.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
