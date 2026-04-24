        İstanbul'da balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı

        İstanbul'da balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı

        İstanbul'da balkonunda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli, sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine yakalandı. Evinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirilen S.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Balkonda silah şarjörü doldurdu, yakalandı

        Pendik'te evinin balkonunda silah şarjörüne mermi dolduran kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        BALKONDA ŞARJÖR DOLDURUYORDU

        DHA'daki habere göre olay; 22 Nisan günü İstanbul Pendik'te meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu belirlenen şüphelinin görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli S.B.(44) düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

        Evde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP lideri Özel, Kurtulmuş'u ziyaret ediyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ediyor.

        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        15 yaşında kalbine yenildi
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
