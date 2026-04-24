İstanbul'da balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı
İstanbul'da balkonunda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli, sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine yakalandı. Evinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirilen S.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
BALKONDA ŞARJÖR DOLDURUYORDU
DHA'daki habere göre olay; 22 Nisan günü İstanbul Pendik'te meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu belirlenen şüphelinin görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli S.B.(44) düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Evde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.