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İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak

İstanbul Valiliği kararıyla bugün saat 14.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonları ile Kabataş Füniküler hattı hizmet vermeyecek

İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak
AA

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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