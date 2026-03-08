Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları dolayısıyla bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 00:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

        Bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

        Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Teminatlar geri çekildi - Rahim Ak ile Sigorta Sayfası

        Sigorta Sayfası Programına katılan Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, Hürmüz'de sıkışıp kalan gemilerde otomobildeki trafik sigortasına benzeyen sorumluluk sigortaları teminatlarının geri çekildiğini kasko sigortasına benzer gövde sigortası teminatlarının ise 5 katına çaktığını söyledi. Körfe...
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        "Trump bedelini ödemeli"
        "Trump bedelini ödemeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem