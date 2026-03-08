İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Teminatlar geri çekildi - Rahim Ak ile Sigorta Sayfası

Sigorta Sayfası Programına katılan Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, Hürmüz'de sıkışıp kalan gemilerde otomobildeki trafik sigortasına benzeyen sorumluluk sigortaları teminatlarının geri çekildiğini kasko sigortasına benzer gövde sigortası teminatlarının ise 5 katına çaktığını söyledi. Körfe... Daha Fazla Göster Sigorta Sayfası Programına katılan Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, Hürmüz'de sıkışıp kalan gemilerde otomobildeki trafik sigortasına benzeyen sorumluluk sigortaları teminatlarının geri çekildiğini kasko sigortasına benzer gövde sigortası teminatlarının ise 5 katına çaktığını söyledi. Körfez'deki 1.500 gemi bu 5 kat artan ek teminatı almak zorunda. Teker, ayrıca Hürmüz'de kalan gemilerin 365 gün buradan çıkamaması halinde bu gemilerin sahiplerinin tam zayi (pert gibi) haklarının bulunduğunu ve bu durum nedeniyle dünya sigortacılığının milyarlarca dolar tazminat yükü ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Daha Az Göster