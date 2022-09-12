İstanbul'da bir kadın merdivenlerde asılı bulundu 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da bir kadın, binanın merdiven korkuluklarına asılı halde ölü bulundu.

Olay, Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 5 katlı iş merkezinin 3'üncü katında merdiven korkuluklarına asılı bir kadının olduğunu görenler polise haber verdi.

Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.