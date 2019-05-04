Takas edilmişlerdi

İstanbul’da öldürülen Çeçen komutan Vahid Edelgiriev’in cinayet davasında önce tahliye edilen, ardından beraat kararı çıkan Rus ajanlar Aleksandr Smirnov ile Lurii Anisimov hakkında yeni gelişme yaşandı.

3 YIL ÖNCE YAKALANDILAR

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Başakşehir'de 1 Kasım 2015'te Çeçen komutan Abdulvahid Edelgiriev saldırıya uğradı. İki kişi tarafından önce silahla vurulan Edelgiriev, ardından kama ile öldürüldü. Yapılan çalışmalarda öncü ve tetikçi grubu olmak üzere Rus ajanları oldukları iddia edilen 6 isim tespit edildi. MİT ve Emniyet ekipleri, Nisan 2016’da ‘Kama’ adı verdikleri operasyonla Rus ajanları Aleksandr Smirnov (55) ile Lurii Anisimov (52) gözaltına aldı. Hazırlanan iddianamede, iki ajanın 2000 ile 2015 arasında işlenen 7 Çeçen cinayetinde ‘öncü ekip’te yer aldığı ileri sürüldü.

TAKAS EDİLDİ VE BERAAT KARARI ÇIKTI

Tutuklanan Smirnov ve Anisimov, yargılanmaya başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen iki Rus, 24 Ekim 2017’de tahliye edildi. Tahliye edilen 2 şüpheli, Rusya'da tutuklu bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov karşılığında takas edilmişti. Devam eden yargılamalarından bir yıl sonra ise haklarında beraat kararı çıktı. Ve iki isim Vahid Edelgiriev cinayet dosyasından çıkarıldı.

BERAAT KARARLARI BOZULDU

Dosyada firarda olan Aleksander Nasyrov, Andrei Sholokhov, Dimitri Bodrov ve Vlademir Voronov hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edelgiriev ailesinin avukatı tarafından beraat kararına itiraz edildi ve dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Dosyanın incelenmesinin ardından İstinaf Mahkemesi 2 Rus hakkındaki beraat kararını bozdu. Gerekçe olarakta “Öldürme dosyasında 4 şüphelinin henüz yakalanmadığı, şüphelilerin ifadelerinin alınması, soruşturmanın tamamlanması ile iki dosyanın birleştirilmesi gerek. Soruşturma tamamlanmadan hüküm kurulamaz” denildi. Dosya yeniden incelenmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkamesi’ne geri gönderildi.

DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Edilgiriev cinayetinde suikast timinde olduğu iddia edilen Andrei Sholkhov'un, İngiltere'de Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'in zehirlenme olayında yer aldığı açıklanan Rusya uyruklu Anatoliy Çepiga ile olan benzerliği dikkat çekmişti.