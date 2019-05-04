Takas edilmişlerdi

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul’da öldürülen Çeçen komutan Vahid Edelgiriev’in cinayet davasında önce tahliye edilen, ardından beraat kararı çıkan Rus ajanlar Aleksandr Smirnov ile Lurii Anisimov hakkında yeni gelişme yaşandı.
3 YIL ÖNCE YAKALANDILAR
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Başakşehir'de 1 Kasım 2015'te Çeçen komutan Abdulvahid Edelgiriev saldırıya uğradı. İki kişi tarafından önce silahla vurulan Edelgiriev, ardından kama ile öldürüldü. Yapılan çalışmalarda öncü ve tetikçi grubu olmak üzere Rus ajanları oldukları iddia edilen 6 isim tespit edildi. MİT ve Emniyet ekipleri, Nisan 2016’da ‘Kama’ adı verdikleri operasyonla Rus ajanları Aleksandr Smirnov (55) ile Lurii Anisimov (52) gözaltına aldı. Hazırlanan iddianamede, iki ajanın 2000 ile 2015 arasında işlenen 7 Çeçen cinayetinde ‘öncü ekip’te yer aldığı ileri sürüldü.
TAKAS EDİLDİ VE BERAAT KARARI ÇIKTI
Tutuklanan Smirnov ve Anisimov, yargılanmaya başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen iki Rus, 24 Ekim 2017’de tahliye edildi. Tahliye edilen 2 şüpheli, Rusya'da tutuklu bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov karşılığında takas edilmişti. Devam eden yargılamalarından bir yıl sonra ise haklarında beraat kararı çıktı. Ve iki isim Vahid Edelgiriev cinayet dosyasından çıkarıldı.
BERAAT KARARLARI BOZULDU
Dosyada firarda olan Aleksander Nasyrov, Andrei Sholokhov, Dimitri Bodrov ve Vlademir Voronov hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edelgiriev ailesinin avukatı tarafından beraat kararına itiraz edildi ve dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Dosyanın incelenmesinin ardından İstinaf Mahkemesi 2 Rus hakkındaki beraat kararını bozdu. Gerekçe olarakta “Öldürme dosyasında 4 şüphelinin henüz yakalanmadığı, şüphelilerin ifadelerinin alınması, soruşturmanın tamamlanması ile iki dosyanın birleştirilmesi gerek. Soruşturma tamamlanmadan hüküm kurulamaz” denildi. Dosya yeniden incelenmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkamesi’ne geri gönderildi.
DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK
Edilgiriev cinayetinde suikast timinde olduğu iddia edilen Andrei Sholkhov'un, İngiltere'de Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'in zehirlenme olayında yer aldığı açıklanan Rusya uyruklu Anatoliy Çepiga ile olan benzerliği dikkat çekmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.