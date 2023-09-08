Çelik, "Küçük bir kutu ve güneş enerjisiyle çalışabilen, güneş enerjisi olmasa bile, kendi kendine en az 3 gün bize hizmet verebilen bir ürün. Ağaca herhangi bir zararı olmadan kemer vasıtasıyla bağlıyoruz. Genelde 10 dönüme, yani 1 hektara 1 ürün takmamız yeterli. Heybeliada için de şu anda bundan 7 tane var. Bizim için kritik olan, yangın tehlikesi olan bölgelere 7 tane koyduk. Nemi, sıcaklığı, karbondioksiti ve hava kalitesini ölçerek bize anlık mesaj olarak ya da mail olarak kendi sisteminde haberleşiyor ve ana vericiden bize aktarıyor. Sıcaklık 30 dereceyi aştığında, nemin yüze 40´ın altına düştüğü zaman bizim için kritiktir. Bu verilere cihaza tanımladığınız zaman, kritik noktalar aşıldığında anında mesajla sizi uyarıyor. Diyor ki şu noktada bir sıkıntı var. Bize mesaj geldiği zaman da biz ekiplerimizle veya gönüllülerimizle bu alanı kontrol ettiriyoruz. Herhangi bir şey varsa da burada yangın çıkmadan müdahale ederek önlem almış oluyoruz" diye konuştu.

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MOBİL HAVUZ İLE HELİKOPTERLERE SU DESTEĞİ

Adalarda alınan diğer tedbirlerden de söz eden Çelik, "Mobil havuz dediğimiz yerli üretim olan, 60 ton, 85 ton ve 100 tonluk üretilebilen, aslında çıkış amacı helikopterlere su desteği sağlamak olan ama burada araçların su sıkıntısı olduğu için onu da test edelim dedik. İçini suyla doldurarak onu da kritik noktaya koyduk. Olası bir yangında arazöz dediğimiz yangın araçlarımızın su takviyesiyle ilgili sorunu da çözmeye çalıştık. Bunları Haziran ayından itibaren test etmeye başladık. Bugüne kadar Allah´a şükür yangın çıkmadı tabi ama test sonuçlarımız gayet olumlu. Özellikle sensörler bize birçok uyarıyı verdi. O kritik zamanlarda buraları ekiplerimizle, gönüllülerimizle, emniyet güçlerimizle kontrol ederek burada bir yangın çıkmasını önledik. Bundan sonra da bir sıkıntı olmazsa bunu diğer adalara da, bizim için kritik olan Aydos ormanları ile Sultanbeyli ormanlarında da kullanmak için genel müdürlüğümüzün izniyle bunu da raporlayacağız ve rapor sonuçlarına göre de kullanacağız. Bütün amacımızın yangının çıkmamasına yönelik olması lazım. Bu sistem de bize onu sağlıyor.Ada dışından gelen misafirlerimizde bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Onlardan da ricamız, ormanda temiz hva almak ve doğayı seyretmek için gelsinler "diye konuştu.