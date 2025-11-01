Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu... Gözler TÜİK'e çevrildi - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu... Gözler TÜİK'e çevrildi

        İstanbul'da enflasyon ekim ayında artışına devam etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, ekim ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,31 toptan fiyatlar yüzde 1,51 arttı. Gözler pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.11.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:37
        İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
        İstanbul Ticaret Odası (İTO), bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin ekim ayı verilerini açıkladı.

        Buna göre kentte, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,31, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,51 artış gösterdi.

        Perakende fiyatlarda artış ekimde, geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 40,84 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlardaki değişim oranı yüzde 23,78 oldu.

        EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA

        Ekimde aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, giyim ve ayakkabıda yüzde 17,26, haberleşmede yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve otellerde yüzde 3,97, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 2,38, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,33, konut harcamalarında yüzde 2,21, ev eşyasında yüzde 2,02, eğlence ve kültürde yüzde 1,39, ulaştırmada ise yüzde 0,61 olarak gerçekleşti.

        Söz konusu ayda eğitim harcamaları ile sağlık harcamalarında bir değişim izlenmedi.

        İstanbul’da 2025 Ekim ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde, kış sezon ürünlerinin devreye girmesi ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, haberleşme harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerde yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerde kış mevsimsel etkisi ile lokanta ve oteller harcama grubunda yer alan ürünlerde piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

        TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

        Toptan eşya fiyatlarında ise ekimde aylık bazda gıda maddeleri grubunda yüzde 3,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,13, madenler grubunda yüzde 2,53, yakacak ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,05 artış yaşanırken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,81 ve işlenmiş maddeler grubunda yüzde 0,91 azalış kaydedildi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

        GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

        Öte yandan gelecek hafta pazartesi enflasyon, salı mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon, cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenleyeceği yılın 4. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı takip edilecek.

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor.

        Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu

        Bu arada TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

