Resmi tarife temmuz ayında gelecek

İstanbul’da 210 gram ekmeğin 4 liradan satılması bile daha resmi onay almadı. Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması beklenirken, bu olmadan ekmek yeni bir gayriresmi zamla 5 liraya çıkmış olacak. Fırıncılar ise bu zamları 14 bin TL’lik cezai yaptırımı göze alarak yaptığını söylüyor. Şu anki resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.