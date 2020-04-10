Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

İstanbul'da ekmek kuyruğunda tekme tokat kavga

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un Gazisomanpaşa ilçesinde sırada bekleyen bir grup genç arasında kavga çıktı.

İstanbul
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekerken kavgalar ve gerginlikler de yaşandı.

İstanbul'un Gazisomanpaşa ilçesinde sırada bekleyen bir grup genç arasında kavga çıktı. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili Habertürk'e konuştu
GÜNDEMİstanbullu ücretsiz maskeyi eczaneden ne zaman ...
Fahrettin Altun'dan sosyal mesafe uyarısı
GÜNDEMFahrettin Altun'dan sosyal mesafe uyarısı
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
GÜNDEMİmamoğlu: Bilgilendirilmedik
Fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar kapatılıyor mu?
GÜNDEMYasak boyunca fırınlar açık mı?
Sokağa çıkma yasağı kanun maddeleri! Sokağa çıkma yasağı genelgesi
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı genelgesi
Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler! Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağında açık olan yerler!
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar
GÜNDEMSokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır?
Marketler saat kaça kadar açık? Marketler şu an açık mı? Yarın marketler açık olacak mı?
GÜNDEMMarketler saat kaça kadar açık?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Sokağa çıkma yasağını duyan bakkala koştu!
GÜNDEMYasağı duyan bakkala koştu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X