        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 9 Şubat 2026 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ duyurdu: 18 ilçede elektrik kesintisi! 9 Şubat Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintilerini her gün kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Yapılan duyuru sonucunda hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı belli oldu. Bu kapsamda BEDAŞ il genelinde 18 ilçede farklı saat aralıklarında elektriklerin kesileceğini duyurdu. İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 23:11 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:08
        Elektrik kesintisi sorgulama ekranı... BEDAŞ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde 18 ilçede, farklı semtlerde, belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi meydana geleceğini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek. İşte 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 9 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 18 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte İstanbul genelinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

        Arnavutköy

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Bayrampaşa

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Sultangazi

        Şişli

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

