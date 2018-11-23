İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Ekipler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanıp konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı. İHA'nın haberine göre; düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırarak açtı. Girilen adresler didik didik arandı. Aranan adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eş zamanlı olarak girilen adreslerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki çalışması sürüyor.

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