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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin TL - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin TL

        İstanbul Planlama Ajansı'nın hesaplamalarına göre İstanbul'da evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin TL. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 27.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:03
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        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin TL
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        Hayat pahalılığı birlikte bir hayat kuracak olanları derinden etkiliyor elbette. Ev kirasıydı, eşyasıydı, çeyiziydi, düğünüydü derken masraflar çok ama çok fazla.

        İstanbul Planlama Ajansı da İstanbul’da evlenmenin maliyeti kalem kalem hesapladı.

        İşte sonuçlar…

        • 2024 yılında yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69,4 artarak 589.405 TL oldu. Kır düğünü ile evlenmenin maliyeti ise yüzde 62,6 artışla 754.405 TL olarak hesaplandı. (Kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil değildir.)
        • Düğün için salon kiralamanın maliyeti yüzde 106,8 artışla 70.000₺, kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise yüzde 56,7 artarak 235.000 TL oldu.
        • Beyaz eşya masrafları yüzde 67 artarak 105.007 TL'ye yükseldi.
        • Mobilya masrafları yüzde 69,9 artarak 147.875 TL oldu.
        • İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti emlak ücreti ve depozito ile birlikte %52,1 artışla 96.424 TL'ye yükseldi.
        • Diğer tüm çeyiz alışverişi masrafları ise yüzde 68,7 artarak 170.099 TL'ye ulaştı.
        • 2024 yılında İstanbul’da evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin lira oldu.
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