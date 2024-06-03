İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu

İstanbullular yeni haftaya yoğun trafikle başladı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Beylikdüzü-Avcılar Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolunun Edirne yönünde, Haramidere mevkisinde bağlantı yollarından katılımla beraber trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Bakırköy'den başlaşan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü ve Okmeydanı mevkisine kadar sürerken, köprünün her iki yönünde de araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda, Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere bağlantı yollarında trafik normal seyrinde devam ediyor.