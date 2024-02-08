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        Haberler Sağlık İstanbul'da hava kirliliği 2023'te yaklaşık yüzde 3 arttı

        İstanbul'da hava kirliliği 2023'te yaklaşık yüzde 3 arttı

        İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışma, İstanbulda hava kirliliğinin 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artış gösterdiğini gözler önüne serdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:05
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        İstanbul'da hava kirliliği yüzde 3 arttı!
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        İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi olan İTÜ yüksek lisans öğrencisi Yiğitalp Kara tarafından, İstanbul'da 2022 ile 2023 yıllarındaki hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hava kalitesi ölçüm istasyonlarınca kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

        Buna göre, İstanbul'da 2022'de ortalama havadaki partikül madde konsantrasyonu 36,003 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2023'te 36,958 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 arttı.

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        Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 54,095 µg/m3 ile Kartal oldu. Burayı sırasıyla 53,463 ile Esenyurt, 51,815 ile Mecidiyeköy, 51,662 µg/m3 ile Yenibosna istasyonları takip etti.

        Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 17,782 µg/m3 ile Büyükada olurken, partikül madde kirliliği Şile istasyonunda 20,632, Kumköy'de 20,865, Sarıyer'de ise 21,837 µg/m3 olarak belirlendi.

        İstanbul'da hava kirliliği oranı 2023'te önceki yıla göre 11 istasyonda artarken 13 istasyonda azaldı.

        Geçen yıl, 2022'ye oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 69,54 ile Yenibosna yer aldı. Yenibosna'yı sırasıyla yüzde 19,77 ile Üsküdar-2, yüzde 19,56 ile Bağcılar, yüzde 19,46 ile Başakşehir, yüzde 14,92 ile Kartal, yüzde 12,60 ile Büyükada istasyonları takip etti.

        Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 17,71 ile Şile oldu. Şile'yi yüzde 17,36 ile Çatladıkapı, yüzde 11,97 ile Şirinevler, yüzde 11,42 ile Ümraniye 2, yüzde 10,91 ile Maslak, yüzde 10,48 ile Sarıyer istasyonları izledi.

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        İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu:

        İstasyon 2022 2023 Değişim yüzdesi
        Bağcılar 31,893 38,131 19,56
        Başakşehir 35,048 41,869 19,46
        Büyükada 15,792 17,782 12,60
        Çaltadıkapı 36,922 30,511 -17,36
        Esenyurt 51,353 53,463 4,11
        Kandilli 29,580 29,127 -1,53
        Kartal 47,072 54,095 14,92
        Kumköy 20,095 20,865 3,83
        Maslak 32,896 29,308 -10,91
        Mecidiyeköy 54,089 51,815 -4,20
        Sancaktepe 48,160 46,922 -2,57
        Sarıyer 24,393 21,837 -10,48
        Selimiye 43,147 46,180 7,03
        Silivri 31,080 29,665 -4,55
        Sultanbeyli 33,819 30,456 -9,94
        Sultangazi 49,404 49,240 -0,33
        Şile 25,074 20,632 -17,71
        Şirinevler 41,126 36,203 -11,97
        Tuzla 44,088 47,853 8,54
        Ümraniye-1 41,700 42,663 2,31
        Ümraniye-2 40,077 35,499 -11,42
        Üsküdar-1 27,588 26,235 -4,90
        Üsküdar-2 29,199 34,973 19,77
        Yenibosna 30,473 51,662 69,54

        FARKLI YATIRIM KULLANIMI KİRLİLİĞİ ARTIRIYOR

        Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul hava kirliliği değerlerinin Covid-19 salgını döneminde insan etkinliğinin azalmasıyla düştüğünü söyledi.

        Salgının ardından hava kirliliğinin tekrar artmaya başladığını belirten Toros, artan araç sayısı, meteorolojik şartlar, doğal gaz yerine farklı yakıtların kullanımının hava kirliliğini artıran nedenler olduğunu anlattı.

        Prof. Dr. Toros, 2023'te havadaki partikül madde kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyonların Kartal, Esenyurt ve Mecidiyeköy olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "İstanbul'da Kartal, Esenyurt, Mecidiyeköy gibi yerlerde trafik yoğunluğu fazla. Bu nedenle kirleticinin etkili olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde ise trafikten ayrı ısınma amaçlı yakılan yakıtlar hava kirliliğine neden olabiliyor. Hava kirliliği dünyanın önemli sorunlarından biri. Birçok hastalığa neden olabiliyor. Hava kirliliğini azaltmak için hepimize görevler düşüyor. Başta yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı arttırmamız gerekiyor."

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