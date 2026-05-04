İstanbul'da Hıdırellez Çırpıcı'da kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kadim gelenek Hıdırellez Günü'nü Bakırköy Çırpıcı Parkı'nda 5 Mayıs Salı günü 15.00-21.30 saatlerinde gerçekleştirilecek Hıdrellez Şenliği ile kutlayacak.

ANKA'nın haberine göre, baharın coşkusunu, bolluk, bereketi ruhumuza taşıyan Hıdırellez Günü'nde bazı özel ritüeller gerçekleştiriliyor. İnanışa göre Hıdırellez Günü, Hızır ve İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gündür. Bolluk ve bereket hanenize akar. Dilekler gerçekleşir. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece dilekler yazılır, çizilir bir gül ağacına asılır keseyle ardından sabahın ilk ışıklarında bu dilekler suya atılır. Böylelikle bu eşsiz gecede yeryüzünde oluşan bu güzel enerji frekansıyla dilekler gerçekleşir.

İBB'nin bu bereketli günde İstanbulluları bir araya getirdiği şölende fotoğraf alanı, ikramlar, ritüellerin gerçekleştirildiği alanlar, Nahıl Direği, dileklerin bağlanacağı gül ağaçları yer alacak. Aynı zamanda yarışmalar düzenlenecek ve geleneksel oyunlar oynanacak.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbullular için etkinlik alanının kapıları 15.00'te açılırken girişte misafirlere hediye dağıtımı yapılacak. 17.00'de düzenlenecek ilk konserle birlikte misafirlere lokma ve reyhan şerbeti ikramı sunulacak.