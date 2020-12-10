AA

Şişli ilçesinde Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak’ta bulunan bir binanın girişindeki iş yerine ait tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun dumanlar tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Hasara neden olan yangının çıkış sebebi için soruşturma başlatıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ KURTARILAMADI

Kumaş deposuna giren itfaiye ekipleri dumandan etkilenen kediyi hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti ancak tüm çabalara rağmen kedi öldü.

SULTANBEYLİ'DE 3 KATLI İŞ YERİNDE YANGIN

Sultanbeyli ilçeisi Akşemsettin Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı iş yerinin son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.