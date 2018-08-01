Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından üniversiteye girişte yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Tercihleri etkileyecek en önemli unsurlardan biri de barınma sorunu. Sadece İstanbul'a şehir dışından 10 binlerce yeni üniversitelinin gelmesi bekleniyor.



Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, İstanbul'da üniversitelerin bulunduğu civarlardaki ev kira tutarları incelendiğinde, şehir genelinde ortalama metrekare kira değeri 14 liranın üstünde seyrediyor. 100 metrekare bir daire için ortama kira bedelinin 1400-1500 TL bandında olduğu istanbul'da eğitim görülecek üniversiteye göre yaşanılacak yeri seçmek de büyük önem arz ediyor.



Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli hem gençlere sağladığı imkanlar hem de erişilebilirlik nedeniyle öğrenciler tarafından yeterli bütçe olması durumunda ilk olarak tercih edilen ilçeler. Fakat bu ilçelerde kira değerleri de ortalamanın hayli üstünde. 100 metrekarelik bir orta halli daire Şişli ve Kadıköy de 2 bin TL Beşiktaş'ta ise 3 bin TL üstünde kiralanıyor. Bu rakama aidat, fatura gibi masraflar da eklenince aylık konaklama masrafı daha da artıyor.

EN DÜŞÜK KİRA BEDELİ KÜÇÜKÇEKMECE'DE

Tapusor.com ile İstanbul'da bulunan üniversite yerleşkeleri ve bulundukları ilçelerin ortalama kira değerlerini tespit ettik. Buna göre, metrekare kiralık fiyatının ortalama 33 TL olan Beşiktaş, en pahalı ilçe olarak öne çıkıyor. İstanbul'da metrekare kiralık fiyatının en düşük olduğu ilçe ise Küçükçekmece. Bu ilçede, ortalama metrekare kira değeri 13 lira olarak hesaplanıyor.



Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Tapusor.com Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, "İstanbul gibi büyük bir şehirde tabiki illa üniversite yerleşkenizin bulunduğu yerde yaşamak zorunda değilsiniz. Bu durumda toplu taşıma açısından uygun yakın veya orta uzaklıkta ilçeler de seçeneklere dahil edilebilir. Bu tarz durumlarda yer seçimi için üniversiteye yürüme mesafesinde olan toplu taşıma hatlarını tespit etmek ve tek vesaitle erişim için bu hatlar üzerindeki yerleşim yerlerini incelemek te ayrı bir seçenek oalrak karşımıza çıkmakta" diye konuştu.

HANGİ İLÇEDE HANGİ ÜNİVERSİTE VAR? EV KİRALARI NE KADAR?

* Not: Geçen sene eğitime devam eden okullar baz alınmıştır. Listede yer alan bazı kampüslerin taşınma durumu olabilir.

İstanbul’da kiralama fiyatlarına göre sıralama şöyle:

1) Beşiktaş

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 33 TL. 100 metrekarelik evin kirası 3 bin lirayı aşıyor. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* Galatasaray Üniversitesi (Merkezi Kampüs)

* Haliç Üniversitesi (Levent Kampüsü)

* İstanbul Aydın Üniversitesi (Beşiktaş Kampüsü)

* Bahçeşehir Üniversitesi Merkez Kampüsü)

* Boğaziçi Üniversitesi (Güney Kampüsü)

* Boğaziçi Üniversitesi (Uçak Savar Kampüsü)

* Mimar Sinan GSÜ (Dolmabahçe (Konservatuar)

* Yıldız Teknik Üniversitesi (Yıldız Kampüsü)

2) Sarıyer

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 26 TL. 100 metrekarelik evin kirası 2 bin 500 lirayı aşıyor. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* Işık Üniversitesi (Maslak Kampüsü)

* İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Maslak Kampüsü)

* İstanbul Teknik Üniversitesi (Ayazağa Kampüsü)

* Beykent Üniversitesi (Ayazağa Kampüsü)

* Boğaziçi Üniversitesi (Kuzey Kampüs)

* Boğaziçi Üniversitesi (Hisar Kampüsü)

* Boğaziçi Üniversitesi (Sarıtepe Kampüsü)

* İstanbul Üniversitesi (Bahçeköy Kampüsü)

* Koç Üniversitesi (Batı Kampüsü)

* Koç Üniversitesi (Rumelifeneri Kampüsü)

* Koç Üniversitesi (İstinye Kampüsü)

* Mef Üniversitesi (Maslak Kampüsü)

* Nişantaşı Üniversitesi (Sadabad Kampüsü)

* Nişantaşı Üniversitesi (Maslak 1453 NeoTech Kampüsü)

* Yıldız Teknik Üniversitesi (Ayazağa Kampüsü)

3) Bakırköy

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 25 TL. 100 metrekarelik evin kirası 2 bin 500 lira civarında. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* İstanbul Aydın Üniversitesi Bakırköy Kampüsü

* İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Bakırköy Kampüsü

* İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü

* İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu

* İstanbul Üniversitesi Bakırköy Kampüsü

4) Şişli

Ortalama metrekare fiyatı 23 TL olarak öne çıkıyor. 100 metrekarelik evin kirası 2 bin 300 lira. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü

* İstanbul Bilim Üniversitesi Esentepe Merkez Kampüs

* İstanbul Bilim Üniversitesi Esentepe Yüksekokul Kampüsü

* İstanbul Bilim Üniversitesi Hemşirelik Kampüsü

* İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü

* İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Esentepe Kampüsü

* İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü

* İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü

* İstanbul Üniversitesi Şişli Kampüsü

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü

* Nişantaşı Üniversitesi Osmanbey Kampüsü

* Okan Üniversitesi Mecidiyeköy Kampüsü

5) Kadıköy

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 21 TL. 100 metrekarelik evin kirası 2 bin 100 lirayı aşıyor. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Kozyatağı Kampüsü

* İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Kampüsü

* Doğuş Üniversitesi Merkezi Kampüs

* Marmara Üniversitesi Acıbadem Kampüsü

* Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü

* İstanbul Üniversitesi Kadıköy Kampüsü

* Okan Üniversitesi Kadıköy Kampüsü

5) Beyoğlu

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 20 TL. 100 metrekarelik evin kirası yaklaşık 2 bin lira olarak hesaplanıyor. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Kampüsü

* Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü

* İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü

* Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsü

* İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Balmumcu (Sinema-TV)

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Salıpazarı (Geleneksel el sanatları)

6) Fatih

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 19 TL. 100 metrekarelik evin kirası bin 900 lira lira. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* İstanbul Medipol Üniversitesi Haliç Kampüsü

* Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Merkez

* İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü

* İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü

* İstanbul Üniversitesi Fatih Kampüsü

* İstanbul Üniversitesi Çapa Kampüsü

* Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü (Cibali)

* Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü

7) Üsküdar

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 18 TL. 100 metrekarelik evin kirası yaklaşık bin 800 lira. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Küçükçamlıca Kampüsü

* Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kandilli Kampüsü

* Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Kampüsü

* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Altunizade Kampüsü

* İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Merkez

* İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Kuzey Kampüsü

* İstanbul Medeniyet Üniversitesi Cevizli Kartal Kampüsü

* Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü

* Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

* Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Kampüsü

* Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü

* Plato Meslek Yüksekokulu Merkez

* Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke

* Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke

* Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke

8) Zeytinburnu

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 16 TL. 100 metrekarelik evin kirası bin 600 lira. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

*Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Kampüsü(Yenikapı Mevlevihanesi)

* Avrupa Meslek Yüksekokulu Merkez

* Biruni Üniversitesi Merkez

* Koç Üniversitesi Koç Üniversitesi Hastanesi

* Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Kampüsü



Ortalama kiralık metrekare fiyatı 16 TL. 100 metrekarelik evin kirası bin 600 lirayı aşıyor. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* Acıbadem Üniversitesi Merkez

* Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Merkez

10) Maltepe

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 15 TL. 100 metrekarelik evin kirası bin 500 lira civarında. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü

* Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Kampüsü

* Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

* Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü

* Yeditepe Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs

11) Beykoz

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 14 TL. 100 metrekarelik evin kirası yaklaşık bin 400 lira. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsü

* İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü

* Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Merkez

* Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü

* Türk-alman Üniversitesi Merkez

12) Bahçelievler

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 13 TL. 100 metrekarelik evin kirası bin 300 lirayı aşıyor. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* İstanbul Kültür Üniversitesi Şirinevler Kampüsü

* Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü

* Okan Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü



13) Kartal

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 13 TL. 100 metrekarelik evin kirası yaklaşık bin 300 lira. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* Gedik Üniversitesi Merkezi Kampüs

* İstanbul Şehir Üniversitesi Dragons Kampüsü

14) Küçükçekmece

Ortalama kiralık metrekare fiyatı 13 TL. 100 metrekarelik evin kirası bin 300 lira civarında. İlçede bulunan üniversiteler şunlar:

* İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsü

* İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü

* İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü

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