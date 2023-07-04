İstanbul'da kalaşnikoflu saldırı! 1 kişi yaşamını yitirdi

İddiaya göre bir sokaktan caddeye iki araç peş peşe çıktı. Arkadan önden giden cip sokak başında durdu. Arkasından gelen beyaz renkli başka bir cip ise duran aracın yanına yaklaşarak şüpheli veya şüpheliler uzun namlulu silahlarla aracı taradı. Kurşunların hedefi olan cip sürücüsü Bilal Diril olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin silah sesini duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, olay yerinde inceleme çalışması yaptı.