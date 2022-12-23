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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kan donduran cinayet! 8 kişi birden saldırdı
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Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darp edilip öldürüldü

İstanbul, kan donduran bir cinayete sahne oldu. Esenyurt'ta yaşanan olayda 22 yaşındaki Muhammet Yasser, 8 kişi tarafından darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da kan donduran cinayet! 8 kişi birden saldırdı
İstanbul'da kan donduran cinayet! 8 kişi birden saldırdı
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DHA

Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darp edilip bıçaklanan 22 yaşındaki Muhammet Yasser, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre ilçede dün 07.30 sıralarında, yabancı uyruklu Muhammet Yasser, arkadaşı ile alacak verecek nedeniyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 7 şüpheli daha Yasser'i, bulunduğu eve gelerek darp edip bıçakladı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yasser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z., A.A., S.S. ve S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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