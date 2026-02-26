İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre birçok ilde kar yağışı beklenirken, gözler özellikle İstanbul'a çevrildi. Megakentte yer yer yoğun kar ihtimali gündeme gelirken, hava sıcaklıklarının ani düşüş göstereceği belirtiliyor. Peki İstanbul'da kar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte Meteoroloji'nin güncel hava durumu değerlendirmesi…
Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, beraberinde kar yağışı uyarılarını da getirdi. Meteoroloji’nin yayımladığı son rapora göre İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kuvvetli kar yağışı görülebilir. Özellikle kentte kısa süreli ancak yoğun bir kar geçişi yaşanabileceği ifade edilirken, vatandaşlara buzlanma ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. İstanbul’a kar ne zaman geliyor, yağış kaç gün sürecek? İşte detaylar…
27 ŞUBAT HAVA DURUMU İSTANBUL'DA HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklar karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu akşam saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.
Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesinin beklendiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rüzgarın bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat), bugün orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1, bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde sıcaklıkların düşmesinin ardından kar beklenen bölgelerimize ilişkin şu bilgileri verdi:
BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR
"Türkiye’de havalar yeniden soğumak üzere, bu gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerindeki soğuk hava yurda giriş yapıyor. Rüzgar önce kuzey-kuzeybatıdan eserek Marmara ve Ege’yi aşıp Akdeniz’e kadar ulaşıyor. Oradan ise Doğu Akdeniz üzerinden yeniden Türkiye’ye sokuluyor. Bu meteorolojik oluk, batısında ve doğusunda farklı rüzgarların eseceği, aslında oldukça bereketli bir hava olayı, fakat getireceği kuvvetli yağışlar ile hali hazırda suya doymak üzere olan topraklarda ve şehir merkezlerinde su baskınlarına yol açabilir.
YÜKSEK YERLERE KAR YAĞIYOR
Yüksek kesimlerde ise perşembe kuvvetli olmak üzere cuma ve cumartesi kar bekleniyor. Başta Karadeniz ve Doğu Anadolu olmak üzere kuvvetli kar yağışları, denizlerde fırtına, kıyı merkezlerde yağmur bekleniyor. Gelecek 4 gün ülke genelinde soğuk ve yağışlı kış havası etkili olacak.
1 MART'A KADAR SOĞUK SÜRECEK
Batı bölgelerde ise 27 Şubat Cuma yağış iyice zayıflayıp cumartesi olurken kesiliyor. Kış havasının ardından Mart ayı daha çok ilkbahara benzeyen, 12-15°C sıcaklıklarda başlayacak. 1-7 Mart arası önemli bir yağış ya da soğuk hava dalgası beklenmiyor."