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Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kaydedildi! Motosikletle transpalet taşıdı
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Kartal'da motokuryenin tehlikeli yolculuğu

İstanbul'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Kartal'da yaşanan olayda, motosikletiyle transpalet taşıyan kurye hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı

İstanbul'da kaydedildi! Motosikletle transpalet taşıdı
İstanbul'da kaydedildi! Motosikletle transpalet taşıdı
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DHA

Kartal'da motosikletiyle transpalet taşıyan kurye hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Kırmızı ışıkta da geçen motokuryenin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre, geçtiğimiz cumartesi günü motosikletiyle transpalet taşıyan kurye görenleri şaşkına çevirdi.

Taşıdığı transpaletle trafikte bir araca çarpmaktan çok az farkla kurtaran motosiklet sürücüsü, kırmızı ışığa da aldırmadan yoluna devam etti.

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını tehlikeye attı. Motokuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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