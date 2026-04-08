İstanbul'da kendini ateşe verdiği iddia edilen adamın pencereden düştüğü anlar kamerada

İstanbul'un Fatih ilçesinde cezaevinden izinli çıkarak ailesinin yanına gelen adam kendini ateşe verdi. O esnada balkona çıkan adam dengesini kaybederek beton zemine düştü. O anlar kameraya yansıdı.

AİLESİNİN EVİNE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre olay; saat 10.30'da İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cezaevinden izinli çıkan M.K., ailesinin yaşadığı eve geldi.

PENCEREN AŞAĞI DÜŞTÜ

Burada kendini ateşe veren M.K., kaldığı dairenin penceresinden dengesini kaybederek aşağıya düştü.

EKİPLERE BİLDİRİLDİ

M.K.'nın düştüğünü görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası evdeki yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında M.K.'nin camdan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"PAT DİYE DÜŞTÜ"

Olay ile ilgili konuşan Halit Balcı, "Herhalde içeride yatıyormuş. Biz de detayları tam bilmiyoruz. Pat diye arkama düştü. O anda arkadaşları yetişti. İtfaiye ve ambulans hepsi geldi" dedi.

"ÇOCUK KENDİNİ YAKMIŞ"

Komşusu Gülseren Deniz, "Benim karşı komşum ama ne oldu ben de bilmiyorum. Oradan buradan öğreniyorum. Çocuk kendini yakmış. Allah hidayet eylesin, ben de bilmiyorum geçen hafta taşındılar buradan gittiler ve anahtarı almışım" diye konuştu.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili inceleme sürüyor.