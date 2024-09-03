İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı

Gaziosmanpaşa'da komşu iki esnaf arasındaki husumet cinayetle bitti.

Olay, 1 Eylül Pazar günü Karayolları Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı.

Sitede ikamet eden ve tekel bayisi işleten Hakan Çelik, saat 01.30 sıralarında dükkanını kapattıktan sonra, iş yerinin birkaç adım ilerisinde bir arkadaşıyla sohbet ediyordu. Bu sırada, aynı sitede eşi emlakçılık yapan bankacı İnan Erdem, yanlarına yaklaşarak Hakan Çelik ile önce tartıştı, ardından belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Çelik'e doğru ateş açtı.

Karnından ve omzundan 2'şer kez isabet alan Hakan Çelik, can havliyle arkasını döndüğü sırada, sırtından da 4 kurşun yedi. Erdem, ateş ettikten sonra silahıyla olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Katil zanlısı İnan Erdem, daha sonra cinayette kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitenin güvenlik yönetim merkezine 50 metre mesafede gerçekleşen olay sonrası ağır yaralı halde aynı katta bulunan tuvalete yönelen Hakan Çelik, ihbar üzerine gelen ambulansla Karayolları Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Esnaf Hakan Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı anı, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Saldırı öncesi yürüyerek olay yerine gelen katil zanlısının, Çelik'in yanındaki arkadaşının engel olma çabasına rağmen ruhsatsız silahını belinden çıkararak bir anda ateş ettiği; olayın sonrasında yavaş adımlarla yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE SELAM VERMİŞ

İnan Erdem (Fotoğrafta)

Site sakinlerince Erdem'in olay sırasında alkollü olduğu iddia edilirken, Hakan Çelik'in işletmesinin bulunduğu noktadaki 3 dükkanın da sahibi olduğu belirtildi. Olayın ardından site yönetiminden edinilen bilgiye göre; Çelik ve Erdem'in önceden tanışıklığı bulunan iki esnaf oldukları, Erdem'in site içindeki dükkanı, bir tekel bayi işletmesine kiralamasından sonra ikili arasında küslük yaşandığı öğrenildi.

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Yönetimden, olay gecesi şüpheli İnan Erdem'in arkadaşıyla oturan Çelik'e yoldan geçerken selam verdiği, sonrasında kiracısı olan tekel bayisinde bir süre vakit geçirdiği, bu sırada esnaf Çelik'e saldıracağına yönelik iddialarda bulunduğu ve daha sonra evden silahını alarak saldırıyı gerçekleştirdiği bilgisi edinildi.

Hayatını kaybeden Hakan Çelik ise dün Gazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.