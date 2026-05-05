İstanbul'da Mühendis Berkay Şengel'i öldüren kazada şüpheli tahliye edildi
İstanbul'da yolun karşısına geçen yazılım mühendisi Berkay Şengel'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Azad Baran Hışım'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Bilirkişi raporunda tamamen kusurlu olduğu belirtilen sanığın cezalandırılması ve tutukluluğunun devamı talep edildi. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi
Kadıköy’de yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Berkay Şengel’in ölümüne ilişkin davada sanık Azad Baran Hışım, üçüncü duruşmada tahliye edildi.
MÜHENDİSE ÇARPTI
İHA'daki habere göre kaza; 19 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yazılım mühendisi Berkay Şengel’e, Azad Baran Hışım yönetimindeki otomobil çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Şengel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TESLİM OLDU
Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçan sürücü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın yaya geçidinden geçen Şengel’e çarptığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi.
TAMAMEN KUSURLU OLDUGUĞU BELİRLENDİ
Bilirkişi raporunda sanığın kazada tamamen kusurlu olduğu, Şengel’in ise kusurunun bulunmadığı ifade edildi.
ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ
İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.
TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI TALEP EDİLDİ
Cumhuriyet Savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi olması ve kaçma şüphesine ilişkin somut delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme ayrıca Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine ve sanığın ehliyet durumuna ilişkin bilgilerin dosyaya eklenmesine karar vererek duruşmayı 9 Temmuz’a erteledi.