İstanbul'da ölümlü kaza! Facia yaşandı!
İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil önce otobüse ve ardından da refüje çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İstanbul'da otomobilin otobüse ve refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolunun Kartal istikametinde seyir halinde bulunan Emrah D. idaresindeki otomobil, Tuzla mevkisinde aynı yöne giden otobüse arkadan çarptı.
Savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ DE YARALANDI
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan Ayşe D, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü Emrah D. ile aynı araçtaki 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.