Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sahte evraklarla organ nakillerinin yapıldığını tespit etti.

ORGAN NAKİLLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Şüphelilerin, Tuzla, Esenyurt ve Bakırköy'de faaliyet gösteren 4 özel hastaneye sundukları sahte evraklarla organ nakli yapmaya çalıştıkları tespit edildi.

ORGAN ÇETESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul'da organ nakil çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, suç örgütü lideri F.K., örgüt üyeleri H.B., M.B., M.A., İ.D., Y.M., B.A., H.K. Ve Ç.Ş. Gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinden yapılan aramalarda, 2 adet kaşe, çok sayıda pasaport ve diploma fotokopisi ele geçirildi.

ÇETE ÜYEİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, F.K., H.B., M.A. Ve İ.D. Tutuklandı diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.