Kaçak gece kulübüne korona baskını! 0:00 / 0:00

Pandemi vaka sayısı dramatik boyutlarda arttırılıp önlemler sıkılaştırırken ruhsatsız bir gece kulübünde ortaya çıkan manzara endişe verici bir tabloyu ortaya koydu.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre Beyoğlu emniyeti pandemi kurallarını ihlal eden gece kulübüne baskın düzenledi. Yoğun sigara dumanları altında ve oldukça sağlığa elverişsiz bir ortamda faaliyet gösteren işletme sahibi ve müşterilere toplam 150 bin lira para cezası kesildi.

NE MASKE NE DE SOSYAL MESAFE!

Beyoğlu emniyeti, ruhsatsız bir kulüpte parti verildiği ihbarı üzerine harekete geçtiı. Polisler mekâna önce müşteri gibi içeri girdi. Pistte dans edenler, masada yan yana oturanların maske takmadığı gibi sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydığı görüldü.

TOPLAM 150 BİN LİRA PARA CEZASI

Beyoğlu emniyet güçleri işletmeci ve pandemi tedbirlerine uymayan kişilere ceza yağdırdı. 29 müşteriye 89900 TL, işletme sahibine ise 59000 TL ceza kesti.